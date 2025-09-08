Wo andere nur noch Fußgruppen zulassen, setzt Duchroth auf Tradition mit Wagen – und begeistert damit die Region. Wie der Winzerumzug zum Highlight wurde und warum ein Neuling die Weinkrone trägt.

Auch in diesem Jahr gehörte der Winzerumzug wieder zu den Höhepunkten des Duchrother Weinfestes, das Besucher aus der gesamten Region in die Gangelsberggemeinde lockte. Mit insgesamt 20 Zugnummern war der Umzug in diesem Jahr besonders lang. Man muss den Veranstaltern und Ortsbürgermeister Jörg Schneiß ein dickes Kompliment machen. Denn Duchroth traut sich etwas. Wo andernorts nur noch Umzüge von Fußgruppen stattfinden, weil das Land dem Brauchtum aus Sicherheitsgründen Daumenschrauben anlegt, fahren im Duchrother Winzerumzug immer noch Wagen mit. „Das liegt einfach auch am Bürgermeister“, informierte Bettina Dickes, die selbst in ihrem Mini im Zug mitfuhr.

i Für diese Weinfreunde war klar, dass die halbe WElt zum Weinfest nach Duchroth reist. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Für einen, nämlich den neuen Duchrother Weinkönig, Pascal Brilmayer, war die Teilnahme am Umzug sicherlich der bisherige Höhepunkt seiner Herrschaft über seine weinselige Gangelsberggemeinde. Dass er sich gegen seine Mitbewerber durchsetzte, erstaunte nicht wenige, denn die neue Weinmajestät lebt erst seit einem Jahr in Duchroth. Laut eigener Aussage ist er regelrecht in den Ort verliebt. Kenner der Königswahl waren von seiner Rhetorik, aber auch von seinem profunden Wissen rund um den Wein angetan. „Ich will künftig noch stärker junge Menschen für den Wein begeistern“, versprach König Pascal.

i Die Kinder- und Jugend-Turnen Tanzgruppe Golden Swans aus Niederhausen bot während des UMzugs tolle Tanzeinlagen. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Im Umzug war er nicht die einzige Majestät. Mit dabei waren die örtlichen Biermajestäten, Naheweinkönigin Zoé Keller de Almeida Soliz und Naheweinprinzessin Laura Ludwig. Aber auch Gruppen aus anderen Orten beteiligten sich wieder einmal am Umzug. So war die Tanzgruppe „Golden Swans“ aus Niederhausen gekommen. Sie schenkten zwar nicht wie die anderen Zugteilnehmer Wein aus, begeisterten jedoch die Zuschauer mit einem flotten Tanz.

i Auch in der Steinzeit genoss man schon Duchrother Eiswein. Nun fürchten die Feuersteins dass der Klimawandel dem Eiswein den Garaus macht. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Wie immer stand natürlich der Wein, der während des Umzugs in Strömen floss, im Mittelpunkt. Ein wenig sorgte sich bei aller Weinseligkeit die Steinzeitfamilie Feuerstein vom Gangelsberg um die Zukunft des Eisweins, dem möglicherweise der Klimawandel zum Verhängnis wird.