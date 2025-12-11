Braucht das Stromberger Panorama-Bad eine Sauna?

Knapp 680.000 Euro werden an der Grundschule Stromberg investiert, für die Bäder sind über 800.000 Euro notwendig. Insgesamt, so der Haushalt der VG Langenlonsheim-Stromberg, werden über fünf Millionen baulich investiert.

In der Haushaltsplanung für 2026 sind für die Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg rund 5,3 Millionen Euro für zahlreiche Baumaßnahmen vorgesehen, berichtete Baumamtsleiter Thomas Beckhaus im VG-Ausschuss Planen, Bauen und Umwelt.

Einer der größten Haushaltsposten betrifft mehrere Bauprojekte an der Grundschule Stromberg im Gesamtumfang von 678.