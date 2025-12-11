Haushalt mit hohen Kosten
Braucht das Stromberger Panorama-Bad eine Sauna?
Viel investiert wird in die Unterhaltung des Stromberger Panoramabades, wo insbesondere der Saunabetrieb erhebliche Heizkosten verursacht.
Knapp 680.000 Euro werden an der Grundschule Stromberg investiert, für die Bäder sind über 800.000 Euro notwendig. Insgesamt, so der Haushalt der VG Langenlonsheim-Stromberg, werden über fünf Millionen baulich investiert.

In der Haushaltsplanung für 2026 sind für die Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg rund 5,3 Millionen Euro für zahlreiche Baumaßnahmen vorgesehen, berichtete Baumamtsleiter Thomas Beckhaus im VG-Ausschuss Planen, Bauen und Umwelt. Einer der größten Haushaltsposten betrifft mehrere Bauprojekte an der Grundschule Stromberg im Gesamtumfang von 678.

