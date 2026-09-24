Bürger sollen entscheiden Braucht Bosenheim ein Neubaugebiet? Josef Nürnberg 24.09.2026, 19:00 Uhr

i Die Gärten am nördlichen Ortsrand von Bosenheim wo einst die Umgehungsstraße geplant war, sollen bei der Neuaufstellung des Flächennutzungsplan frei von jeder Bebauung bleiben. Josef Nürnberg

Soll Bosenheim Platz für ein Neubaugebiet vorhalten oder auf die Ausweisung von Flächen für zukünftige Bauplätze verzichten? Diese Frage sollen nun die Bosenheimer bei einer Bürgerbefragung beantworten. Im Ortsbeirat gehen die Meinungen auseinander.

Der Ortsbeirat hat beschlossen, im Zuge der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes eine Bürgerbefragung durchzuführen. Dabei können die Bosenheimer wählen, ob der Stadtteil Flächen für ein Neubaugebiet im künftigen Flächennutzungsplan ausweisen oder ob der Stadtteil auf die Ausweisung von Bauplätzen verzichten sollte.







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