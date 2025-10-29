Kommentar zum Kreuznach-Video Brauchen bessere Laune 29.10.2025, 11:37 Uhr

Robert Neuber Jens Weber.

Das heftig diskutierte Kreuznach-Video mit dem traurigen Lied sorgt für Debatten im Internet. Und es sollte zu denken geben. Die Laune muss besser werden. Der Urheber, ein Mitarbeiter der Stadt, sollte nicht bestraft werden.

Dieses Kreuznach-Filmchen - von einem städtischen Mitarbeiter in die Welt gesetzt - ist weder lyrisch noch musikalisch ein kulturelles Meisterwerk. Aber es sollte den Verantwortlichen in Bad Kreuznach zu denken geben. Die damit emotional ausgesandte Botschaft spricht viele Kreuznacher an, und vielen spricht sie auch aus den Herzen.







