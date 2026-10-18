Die Freiwillige Feuerwehr Waldböckelheim bringt am Sonntag einen Brand im Keller eines Wohn- und Gastronomiegebäudes schnell unter Kontrolle. Zuvor hatte der Hauseigentümer selbst versucht, das Feuer mit einem Pulverlöscher zu ersticken.

Infolge eines Brandes an der Heizungsanlage im Kellergeschoss eines Wohn- und Gastronomiegebäudes in Waldböckelheim sind am Sonntagvormittag die Feuerwehr Waldböckelheim, der Führungsdienst sowie die Wehrleitung ausgerückt. Der Hausbesitzer hatte vor Eintreffen der Feuerwehr mit einem Pulverlöscher versucht, selbst das Feuer zu löschen.

Die Feuerwehr brachte dann mit einem Angriffstrupp unter Atemschutz das Brandgut zügig aus dem Gebäude, wo es anschließend im Freien abgelöscht wurde. Aufgrund der erheblichen Rauchentwicklung ließ VG-Wehrleiter Christian Vollmer die beiden Geschosse des Gebäudes abschnittsweise belüften. Zudem begutachteten die Sanitäter den Hauseigentümer, inwieweit er durch seinen Löschversuch beeinträchtigt worden sei.

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Bad Kreuznach nahm das Ereignis auf. Der Einsatz konnte nach rund zwei Stunden beendet werden. red