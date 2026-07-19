Im Bad Kreuznacher Stadtwald Brandgefahr: Waldwege im Spreitel für Autos gesperrt Harald Gebhardt 19.07.2026, 16:00 Uhr

i Bis zur Waldheim-Abfahrt ist die Panzerstraße frei, dahinter in Richung Schäferplacken für Autos gesperrt. Harald Gebhardt

Auch wenn die ganze große Hitze momentan vorbei ist: Die Böden und der Bewuchs sind knochentrocken. Wegen der hohen Waldbrandgefahr hat die Stadt jetzt deshalb die Waldwege im Stadtwald auf dem Spreitel für Autos sperren lassen.

So mancher mag sich darüber verwundert die Augen gerieben haben: Kaum ist nach mehreren Wochen die Mitte bis Ende Juni zum Teil extreme Hitze und Trockenheit vorbei und es hat schon an einigen Tagen, wenn auch meistens nur kurz, heftig geregnet, hat die Bad Kreuznacher Stadtverwaltung am Freitag wegen der erhöhten Waldbrandgefahr im Stadtwald auf dem Spreitel die Waldwege für Autos sperren lassen.







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