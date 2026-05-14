Bewohner wurden evakuiert
Brand in einer Wohnung in Bingen
In Bingen kam es zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus.
In Bingen kam es zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus.
dpa/Bernd Weißbrod

Im Stadtteil Bingerbrück stand am Donnerstag, 14. Mai, gegen 3.06 Uhr eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Flammen. Eine Person wurde schwer verletzt, eine weitere erlitt leichte Verletzungen.

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In der Koblenzer Straße im Binger Stadtteil Bingerbrück hat am Donnerstag, 14. Mai, gegen 3.06 Uhr eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus gebrannt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Wohnung bereits in Vollbrand. Die Bewohner konnten evakuiert werden. Eine schwer verletzte Person wurde gerettet, eine weitere erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden ist erheblich, das Gebäude derzeit unbewohnbar. Elf Anwohner müssen vorübergehend in Notunterkünften untergebracht werden. Für die Löscharbeiten wurde die Koblenzer Straße voll gesperrt. Die Brandursache ist unklar, die Kriminalinspektion Bad Kreuznach ermittelt. Laut Polizei waren Kräfte der Polizeiinspektion Bingen, der Kriminalinspektion Mainz sowie die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Bingen und der Rettungsdienst im Einsatz.

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