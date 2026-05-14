In der Koblenzer Straße im Binger Stadtteil Bingerbrück hat am Donnerstag, 14. Mai, gegen 3.06 Uhr eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus gebrannt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Wohnung bereits in Vollbrand. Die Bewohner konnten evakuiert werden. Eine schwer verletzte Person wurde gerettet, eine weitere erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden ist erheblich, das Gebäude derzeit unbewohnbar. Elf Anwohner müssen vorübergehend in Notunterkünften untergebracht werden. Für die Löscharbeiten wurde die Koblenzer Straße voll gesperrt. Die Brandursache ist unklar, die Kriminalinspektion Bad Kreuznach ermittelt. Laut Polizei waren Kräfte der Polizeiinspektion Bingen, der Kriminalinspektion Mainz sowie die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Bingen und der Rettungsdienst im Einsatz.