Die Integrierte Gesamtschule Stromberg musste wegen eines Brands evakuiert werden. Feuerwehr und Rettungsdienst mussten anrücken.

Feuerwehr, Rettungsdienst und weitere Einsatzkräfte wurden am Dienstag, 16. Juni, zur Integrierten Gesamtschule Stromberg alarmiert. Grund war ein Brand in einem Chemieraum der Schule.

Nach ersten Erkenntnissen war dort laut der Feuerwehr Langenlonsheim ein Mülleimer in Brand geraten. Das Schulgebäude wurde vorsorglich geräumt. Die betroffenen Bereiche wurden durch die Feuerwehr kontrolliert. Der Rettungsdienst sichtete und betreute insgesamt 31 Personen vor Ort. Eine Person wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus transportiert.

Im Einsatz waren 14 Rettungsdienstfahrzeuge mit insgesamt 29 Einsatzkräften des Rettungsdienstes. Die Feuerwehr war mit 13 Einsatzkräften vor Ort. Darüber hinaus war die Abschnittsleitung Gesundheit des Landkreises Bad Kreuznach an der Einsatzstelle eingesetzt.

Die Maßnahmen an der Einsatzstelle dauern derzeit noch an.