Gebäude steht leer Brand in der Bad Kreuznacher Steingasse 21.02.2025, 17:52 Uhr

i In der Steingasse kam es am 21. Februar zu einem Brand in einem leer stehenden Gebäude. Thomas Haag

Bereits am 2. Februar brannte es in einem Gebäude in der Steingasse. Auch diesmal kam es zu einem Brand in der Straße – das Haus steht allerdings leer.

In der Steingasse kam es am Freitagmittag gegen 13.30 Uhr zu einem Brand in einem leer stehenden Gebäude. Wie die Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach mitteilt, drang Rauch aus dem Dach. Personen befanden sich nicht im Haus.Ein Trupp unter Atemschutz ging mit einem C-Rohr in das Erdgeschoss des Hauses und löschte die Flammen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen