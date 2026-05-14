Im Stadtteil Bingerbrück stand am Donnerstag, 14. Mai, gegen 3.06 Uhr eine Wohnung in einem Mehrparteienhaus in Flammen. Eine Person wurde schwer verletzt, eine weitere erlitt leichte Verletzungen.

In der Koblenzer Straße im Binger Stadtteil Bingerbrück hat am Donnerstag, 14. Mai, gegen 3.06 Uhr eine Wohnung im dritten Stock eines Mehrparteienhauses gebrannt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Wohnung bereits in Vollbrand. Laut Polizei sprang ein Hausbewohner aus dem Fenster und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Die weiteren Bewohner konnten evakuiert werden. Der Sachschaden ist erheblich, das Gebäude derzeit unbewohnbar. Der Gebäudeschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Elf Anwohner mussten vorübergehend in Notunterkünften untergebracht werden. Für die Löscharbeiten wurde die Koblenzer Straße voll gesperrt. Die Brandursache ist unklar, die Kriminalinspektion Bad Kreuznach ermittelt. Laut Polizei waren Kräfte der Polizeiinspektion Bingen, der Kriminalinspektion Mainz sowie die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Bingen und der Rettungsdienst im Einsatz.