Einsatz bei Hüffelsheim: Brand im Wald: Drohnen suchen nach Glutnestern
Einsatz bei Hüffelsheim
Brand im Wald: Drohnen suchen nach Glutnestern
Unklare Rauchwolken riefen mehrere Feuerwehren auf den Plan; die Suche nach dem Brandherd in unwegsamem Gelände gelang erst mit Drohnenunterstützung.
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Am Dienstagabend wurden die Feuerwehr Hüffelsheim und die Feuerwehreinsatzzentrale Rüdesheim gegen 20 Uhr wegen Rauch im Wald zwischen Hüffelsheim und Niederhausen alarmiert. Unter dem Stichwort „Unklare Rauchentwicklung aus Wald“ machten sich die Einsatzkräfte auf die Suche nach der Einsatzstelle.