Rauch alarmiert Fahrer Brand im Müllfahrzeug löst Feuerwehreinsatz aus 20.07.2026, 14:07 Uhr

i Feuerwehrkräfte bekämpfen den Brand in einem Müllfahrzeug auf der ehemaligen Deponie in Meisenheim. Max Kraushaar/VG Nahe-Glan

Aus dem Laderaum eines Müllfahrzeugs stieg Rauch auf, Einsatzkräfte rückten auf der ehemaligen Deponie Meisenheim mit schwerem Gerät an – die Ursache ist noch unklar.

Ein Brand im Laderaum eines Müllfahrzeugs hat am Montag, 20. Juli, den Einsatz mehrerer Feuerwehren ausgelöst. Der Fahrer bemerkte während der Fahrt im Bereich von Meisenheim eine Rauchentwicklung aus dem Laderaum des Fahrzeugs und steuerte die ehemalige Mülldeponie an, um das Fahrzeug auf einer freien Fläche abzustellen.







Artikel teilen

Artikel teilen