Rauch alarmiert Fahrer
Brand im Müllfahrzeug löst Feuerwehreinsatz aus
Feuerwehrkräfte bekämpfen den Brand in einem Müllfahrzeug auf der ehemaligen Deponie in Meisenheim.
Feuerwehrkräfte bekämpfen den Brand in einem Müllfahrzeug auf der ehemaligen Deponie in Meisenheim.
Max Kraushaar/VG Nahe-Glan

Aus dem Laderaum eines Müllfahrzeugs stieg Rauch auf, Einsatzkräfte rückten auf der ehemaligen Deponie Meisenheim mit schwerem Gerät an – die Ursache ist noch unklar.

Lesezeit 1 Minute
Ein Brand im Laderaum eines Müllfahrzeugs hat am Montag, 20. Juli, den Einsatz mehrerer Feuerwehren ausgelöst. Der Fahrer bemerkte während der Fahrt im Bereich von Meisenheim eine Rauchentwicklung aus dem Laderaum des Fahrzeugs und steuerte die ehemalige Mülldeponie an, um das Fahrzeug auf einer freien Fläche abzustellen.
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