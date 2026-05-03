Keine Schwäne auf Nisthilfe: Brand an umfunktioniertem Strommast bei Seesbach
Keine Schwäne auf Nisthilfe
Brand an umfunktioniertem Strommast bei Seesbach
Ein umfunktionierter Strommast auf einem Feldweg bei Seesbach geriet in Brand. Feuerwehr löschte, Polizei ermittelt und bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen.
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Am Sonntagmorgen hat ein umfunktionierter alter Strommast auf einem Feldweg bei Seesbach gebrannt, wie die Polizei Kirn mitteilte. Der Eigentümer hatte den Mast am Freitag zuvor als Nisthilfe für Schwäne aufgestellt. Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich kein Nest darauf, sodass keine Tiere gefährdet waren.