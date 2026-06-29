Meinung zum Brand in Traisen Brände im Kreis: Das neue Neu und der große Dank Marian Ristow 29.06.2026, 14:17 Uhr

i Marian Ristow ist Leiter des Redaktionsverbundes Nahe, zu dem der Oeffentliche Anzeiger und die Nahe-Zeitung gehören. Kevin Rühle. MRV

40 Grad, Flammen, Weltkriegsmunition – und mittendrin Einsatzkräfte, die Unmenschliches leisten. Warum der Waldbrand bei Traisen mehr als nur eine Katastrophe ist und warum wir denen danken müssen, die uns schützen.

Der brennende Bergrücken nahe Traisen konnte meinen in Griechenland aufgewachsenen Gesprächspartner am Sonntagabend nicht schocken. „Das haben wir jedes Jahr Hunderte Male. Bloß: Wenn es bei uns brennt, stehen da fünf Feuerwehrleute mit einem Schlauch“, so seine Worte.







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