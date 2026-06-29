40 Grad, Flammen, Weltkriegsmunition – und mittendrin Einsatzkräfte, die Unmenschliches leisten. Warum der Waldbrand bei Traisen mehr als nur eine Katastrophe ist und warum wir denen danken müssen, die uns schützen.
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Der brennende Bergrücken nahe Traisen konnte meinen in Griechenland aufgewachsenen Gesprächspartner am Sonntagabend nicht schocken. „Das haben wir jedes Jahr Hunderte Male. Bloß: Wenn es bei uns brennt, stehen da fünf Feuerwehrleute mit einem Schlauch“, so seine Worte.