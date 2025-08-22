Der Stadtrat hat dem Vorstoß des CDU-Stadtverbands zugestimmt. Dabei hat es auch Einwände gegeben, etwa weil es bereits auf dem Schlossplatz eine Boulebahn gibt. Weitere Themen der Sitzung waren der Flächennutzungsplan und der Datenschutz.

Der CDU-Stadtverband Meisenheim möchte im Stadtpark eine Boulebahn errichten, auf der künftig auch Meisterschaften ausgetragen werden können. Für Herstellung, Pflege und Unterhaltung der zwölf mal zwölf Meter großen Anlage will der Stadtverband aufkommen, der Stadt sollen keine Kosten entstehen. Veranstaltungen wie beispielsweise das Schlemmerfestival könnten weiterhin ohne Einschränkungen dort stattfinden, versichern Vertreter des CDU-Stadtverbands.

Über diesen Antrag hat der Stadtrat nach eingehender Beratung abgestimmt. Zwar gab es einzelne Einwände, doch der Grundtenor blieb positiv. Barbara Bickelmann (Bündnis 90/Die Grünen) erneuerte ihren Wunsch nach einem Gesamtkonzept für den Stadtpark. Der Bauausschuss soll sich nach ihrem Dafürhalten damit befassen und einen Plan erstellen, wie der Stadtpark künftig aussehen könnte. Ihr Antrag wurde allerdings mit zwei Ja-Stimmen und vier Enthaltungen bei elf Nein-Stimmen abgelehnt. Ralf Gillmann (SPD) erinnerte daran, dass auf dem Schlossplatz bereits eine Boulebahn vorhanden ist, die eventuell erweitert werden könnte. Er äußerte Bedenken, die Bouleanlage könnte bei Veranstaltungen im Stadtpark leiden.

Stadtspitze befürwortet Vorhaben

Darauf entgegneten Stadtbürgermeister Reinhold Rabung und der Beigeordnete Torsten Wenzel, dass sie nach einer Ortsbegehung das Vorhaben im Stadtpark befürworten, zumal dort auch die neue Toilettenanlage errichtet werden soll, für die bereits der Bescheid über eine Förderung in Höhe von 150.000 Euro eingegangen sei. Die Ausschreibung soll in Kürze erfolgen. Stefan Nerbas vom CDU-Stadtverband habe versichert, dass eventuell entstehende Spurrillen oder ähnliche Beschädigungen an der Boulebahn von der CDU beseitigt würden. Jürgen Maino und Volker Rings (Freie Liste Meisenheim) sprachen sich ebenfalls für die Anlage aus. „Das ist eine tolle Sache, eine Bereicherung für Meisenheim“, findet Jürgen Maino. Mit 16 Ja-Stimmen votierte der Stadtrat für den Antrag des CDU-Stadtverbands. Barbara Bickelmann enthielt sich der Stimme.

Weitere Themen: Einer Spende der Freien Liste Meisenheim in Höhe von 2000 Euro für Blumenbeete in der Stadt stimmte der Stadtrat einmütig zu. In diesem Zusammenhang rechnete Stadtbürgermeister Reinhold Rabung vor, dass für den Blumenschmuck 9746 Euro ausgegeben wurden. Rund 5800 Euro seien über Spenden gedeckt, knapp 4000 Euro habe die Stadt zahlen müssen, wobei die Arbeitsstunden der Bauhofmitarbeiter und Baggerstunden noch nicht eingerechnet seien. Eine weitere Spende der Volksbank Kaiserslautern in Höhe von 4972 Euro für den WLAN-Hotspot in der Stadt passierte den Rat ebenfalls ohne Gegenstimmen.

Flächennutzungsplan in Diskussion

Die Ratsmitglieder sollen in den Fraktionen beraten, welche Flächen in den Flächennutzungsplan (FNP) aufgenommen werden, wenn die bislang gültigen Flächennutzungspläne der ehemaligen Verbandsgemeinden Meisenheim und Bad Sobernheim zum FNP der VG Nahe-Glan zusammengeführt werden, informierte Reinhold Rabung auf Empfehlung der VG-Verwaltung. Den Informationen zum Datenschutz für Mandatsträger für die Arbeit in den Gremien der VG Nahe-Glan stimmte der Stadtrat mit Kopfschütteln bei zwei Gegenstimmen zu. Bei der Verpflichtung als Ratsmitglied sei man doch auf die Rechte und Pflichten hingewiesen worden. Weshalb man nun noch einmal zustimmen müsse, sei unbegreiflich, meinten einige Ratsmitglieder.

Unter dem Punkt Mitteilungen und Anfragen informierte Stadtbürgermeister Reinhold Rabung die Ratsmitglieder über das Vorhaben der VG-Verwaltung Nahe-Glan, das bestehende Baumkataster, das für Meisenheim 707 Bäume enthält, zu digitalisieren. Dafür entstehen Kosten in Höhe von 9.226 Euro inklusive Mehrwertsteuer.