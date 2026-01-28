Merxheimer Wind 
Botox, Eierlikör und Hautnah-Dessous zum Jubiläum
Die Hefeteilcher waren ein Sahnehäubchen bei der Jubiläumsgala dreimal elf Jahre. Sie kamen mit Botox-Lippen, schworen auf Merxheimer Eierlikör und waren bei Hautnah-Dessous Venter in Kirn.
Bernd Hey. Bernd Hey.

Die Prunksitzung der Fastnachtskorporation Merxheimer Wind stand ganz im Zeichen ihres dreimal elften Jubiläums. Mehr als 100 Akteure sorgen für ein spannendes und begeisterndes Programm. Und zwei Urgesteine wurden dazu noch geehrt.

Mit einer großartigen Prunksitzung feierte die Korporation Merxheimer Wind (FCMW) ihr Jubiläum dreimal elf Jahre. Was die weit mehr als 100 namentlich angeführten Akteure auf die Bühnenbretter zauberten, hatte Format und klasse. Alle wussten freudestrahlend mit närrischen Beiträgen zu überzeugen.

