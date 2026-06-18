Fast-Jubilar gegen Kinderkrebs Bosenheimer Werner Lorenz spendet 27.220 Euro Marian Ristow 18.06.2026, 18:30 Uhr

i Über den gewaltigen Spendenbetrag freute sich nicht nur Wohltäter Werner Lorenz (2. von links), sondern auch Florian Knoppe (von links), Karsten Kallinowsky und Katharina Amani vom Vorstand der Sophia-Kallinowsky-Stiftung. Marian Ristow

Ein Winzer, eine Geburtstagsfeier und eine Spende, die Hoffnung schenkt: Warum Werner Lorenz sein Fast-Jubiläum nutzte, um krebskranken Kindern eine besondere Freude zu machen – und wie ein 3-D-Drucker Leben verändert.

27.220 Euro – diese stattliche Summe hat der Bosenheimer Winzer und Stadtpolitiker Werner Lorenz an die Sophia-Kallinowsky-Stiftung, die sich dem Kampf gegen Kinderkrebs verschrieben hat, übergeben. Diesen Betrag hatten die Gäste der ebenso stattlichen Fete anlässlich seines 70.







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