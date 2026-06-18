Fast-Jubilar gegen Kinderkrebs
Bosenheimer Werner Lorenz spendet 27.220 Euro
Über den gewaltigen Spendenbetrag freute sich nicht nur Wohltäter Werner Lorenz (2. von links), sondern auch Florian Knoppe (von
Über den gewaltigen Spendenbetrag freute sich nicht nur Wohltäter Werner Lorenz (2. von links), sondern auch Florian Knoppe (von links), Karsten Kallinowsky und Katharina Amani vom Vorstand der Sophia-Kallinowsky-Stiftung.
Marian Ristow

Ein Winzer, eine Geburtstagsfeier und eine Spende, die Hoffnung schenkt: Warum Werner Lorenz sein Fast-Jubiläum nutzte, um krebskranken Kindern eine besondere Freude zu machen – und wie ein 3-D-Drucker Leben verändert.

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27.220 Euro – diese stattliche Summe hat der Bosenheimer Winzer und Stadtpolitiker Werner Lorenz an die Sophia-Kallinowsky-Stiftung, die sich dem Kampf gegen Kinderkrebs verschrieben hat, übergeben. Diesen Betrag hatten die Gäste der ebenso stattlichen Fete anlässlich seines 70.

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