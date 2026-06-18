Ein Winzer, eine Geburtstagsfeier und eine Spende, die Hoffnung schenkt: Warum Werner Lorenz sein Fast-Jubiläum nutzte, um krebskranken Kindern eine besondere Freude zu machen – und wie ein 3-D-Drucker Leben verändert.
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27.220 Euro – diese stattliche Summe hat der Bosenheimer Winzer und Stadtpolitiker Werner Lorenz an die Sophia-Kallinowsky-Stiftung, die sich dem Kampf gegen Kinderkrebs verschrieben hat, übergeben. Diesen Betrag hatten die Gäste der ebenso stattlichen Fete anlässlich seines 70.