Einigung beim Baustellenplan Bosenheimer Bäckerei Heintz muss nicht mehr bangen Josef Nürnberg 01.11.2026, 12:00 Uhr

i Seit Ende Juni ist die Landesstraße L413 zwischen Bosenheim und Pfaffen-Schwabenheim gesperrt - mit der Folge, dass seitdem ein Großteil der Kunden der Bäckerei Heintz ausbleiben. Um die Zukunft der Bäckerei nicht vollends zu gefährden, hat die Bad Kreuznacher Stadtentwässerung ihren Bauzeitenplan für die Kanalbauarbeiten geändert, sodass es wegen der Kanalbauarbeiten nicht zur Sperrung der Ortsdurchfahrt kommt. Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Eine mögliche Sperrung hätte fatale Folgen für die Bäckerei Heintz in Bosenheim haben können. Doch dank der Flexibilität aller Beteiligten kann man jetzt aufatmen.

Die Bäckerei Heintz braucht dank der Flexibilität der Bad Kreuznacher Stadtentwässerung (BKSE) nicht um ihre wirtschaftliche Zukunft bangen. Nicht zuletzt durch das Engagement von Bürgermeister Thomas Blechschmidt (CDU) änderte die Stadtentwässerung ihren Bauzeitenplan, sodass die Ortsdurchfahrt zunächst offen bleibt.







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