Eine mögliche Sperrung hätte fatale Folgen für die Bäckerei Heintz in Bosenheim haben können. Doch dank der Flexibilität aller Beteiligten kann man jetzt aufatmen.
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Die Bäckerei Heintz braucht dank der Flexibilität der Bad Kreuznacher Stadtentwässerung (BKSE) nicht um ihre wirtschaftliche Zukunft bangen. Nicht zuletzt durch das Engagement von Bürgermeister Thomas Blechschmidt (CDU) änderte die Stadtentwässerung ihren Bauzeitenplan, sodass die Ortsdurchfahrt zunächst offen bleibt.