Bosenheimer Bad: Stadtrat muss Schließung verfügen

Die Zukunft des Bosenheimer Freibades ist weiter offen. Am Dienstag ging es vor der ersten Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz über die Klage des Bosenheimer Ortsbeirates vom Frühjahr 2024, die das Ziel hat, die Stadt Bad Kreuznach zu verpflichten, das Freibad im Stadtteil wieder zu eröffnen. Außerdem sollte festgestellt werden, dass der Eingliederungsvertrag zwischen der ehemaligen Gemeinde Bosenheim und der Stadt Bad Kreuznach von 1969 weiter bindend ist und so die Stadt verpflichtet ist, alle notwendigen Reparaturen und Unterhaltungsmaßnahmen zu ergreifen, die erforderlich sind, um das Freibad betreiben zu können.

Bei dem Termin in Koblenz persönlich dabei war auch der Kreuznacher Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP), der selbst in Bosenheim lebt. Doch die Richter haben eine Entscheidung darüber erst einmal vertagt. Verhandelt wurde über die Klage nicht. Stattdessen legte die Kammer fest: Zuerst müsse der Bad Kreuznacher Stadtrat in der nächsten Sitzung am 27. März einen präzisen Schließungsbeschluss fassen, erklärte Rechtsanwalt Herbert Emrich, der den Ortsbeirat juristisch vertritt, nach der Verhandlung gegenüber unserer Zeitung.

Ohne eine solche Grundsatzentscheidung des Stadtrates, das Bosenheimer Bad zu schließen, sei die Klage nicht zulässig. Beschließt der Rat dies, kann der Ortsbeirat erneut eine Klage dagegen erheben, und vor dem Verwaltungsgericht wird dann erneut darüber verhandelt.

Zum Hintergrund des schier endlosen Konfliktes: Da der Bosenheimer Ortsbeirat Sorge hatte, dass das Freibad nicht mehr weiterbetrieben werde, ersuchte er bereits 2022/2023 in dieser Angelegenheit um Rechtsschutz beim Verwaltungsgericht Koblenz. Das Verfahren wurde übereinstimmend für erledigt erklärt. Die Stadt als Beklagte hatte die Betriebsgesellschaft für Schwimmbäder und Nebenbetriebe mbH Bad Kreuznach mit dem Betrieb des Freibades und dessen Unterhaltung beauftragt. Nach Erlass einer wasserrechtlichen Verfügung durch die Kreisverwaltung Bad Kreuznach, weil ein Becken leckte, wurde das Bad dann im Juni 2023 geschlossen und der Betrieb des Bades 2024 eingestellt. Dagegen klagte der Ortsbeirat. Rein formell war damals aber nur von einem Betriebsstopp die Rede.

Dass der Ball jetzt wieder in der Hälfte des Stadtrates liegt, schmecke laut Bosenheimer Ortsvorsteher Markus Später nicht jedem, der aus Bosenheim mit zur Verhandlung nach Koblenz gefahren ist. „Einige waren doch niedergeschlagen, weil sie gehofft hatten, dass in Folge der Verhandlung in den nächsten Tagen ein Urteil gefällt werden würde. Gut findet es Später, dass das Gericht den Stadtrat aufgefordert hat, in einer der nächsten Ratssitzungen einen Beschluss zu fassen. „Wir sind guter Dinge, dass wir bei einer neuerlichen Verhandlung eine gute Grundlage für die Zukunft des Bades haben“, teilte Später mit. Johanna Lorenz, Vorsitzende des Schwimmbadfördervereins, zeigt sich enttäuscht, weil sich das Verfahren nun noch länger hinziehe.