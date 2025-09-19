Ein Rechtsstreit um Tradition und Verträge: Warum Bosenheim für sein Bad kämpft – und die Stadt plötzlich in Erklärungsnot gerät. Was steckt dahinter?
Lesezeit 2 Minuten
Seit Mittwochabend ist der Rechtsanwalt Herbert Emrich der amtliche Vertreter des Ortsbeirats in der Streitsache Schwimmbad Bosenheim gegenüber der Stadt Bad Kreuznach. Laut Emrich habe die Leiterin des Rechtsamts der Stadt, Marion Kruger, in ihrer 52-seitigen Klageerwiderung nichts anderes zu tun gehabt, als auf zwei Seiten darzulegen, dass Emrich noch keine Bevollmächtigung habe, den Ortsbeirat zu vertreten.