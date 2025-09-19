Ist der alte Vertrag gültig? Bosenheimer Bad: Rechtsanwalt Emrich führt die Klage Josef Nürnberg 19.09.2025, 13:00 Uhr

i Die Uhr im Hintergrund dokumentierte es genau: Am Mittwoch, 19.38 Uhr beauftragte der Bosenheimer Ortsvorsteher Markus Später (links) nach einstimmigen Beschluss des Ortsbeirates Rechtsanwalt Herbert Emrich (rechts) als Prozessbeauftragten des Ortsbeirates für das Gerichtsverfahren in Sachen Freibad gegen die Stadt Bad Kreuznach. Picasa. Josef Nürnberg

Ein Rechtsstreit um Tradition und Verträge: Warum Bosenheim für sein Bad kämpft – und die Stadt plötzlich in Erklärungsnot gerät. Was steckt dahinter?

Seit Mittwochabend ist der Rechtsanwalt Herbert Emrich der amtliche Vertreter des Ortsbeirats in der Streitsache Schwimmbad Bosenheim gegenüber der Stadt Bad Kreuznach. Laut Emrich habe die Leiterin des Rechtsamts der Stadt, Marion Kruger, in ihrer 52-seitigen Klageerwiderung nichts anderes zu tun gehabt, als auf zwei Seiten darzulegen, dass Emrich noch keine Bevollmächtigung habe, den Ortsbeirat zu vertreten.







Artikel teilen

Artikel teilen