Beim Ruderkurs auf der Nahe Bootsunfall: Schwimmwesten sind nicht verpflichtend 14.11.2025, 12:38 Uhr

i Bei einem Bootsunfall auf der Nahe am 3. November mussten fünf Jugendliche von der Feuerwehr gerettet werden. Alexander Jodeleit/Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach

Wieso haben die Schüler keine Schwimmwesten getragen? Wer hat das Boot gesteuert? Diese und weitere Fragen kursieren nach dem Unfall eines Ruderboots, besetzt mit Schülern des Lina-Hilger-Gymnasiums. Schulleiter und ADD geben Antworten.

Nach dem Bootsunfall auf der Nahe mit fünf Schülern des Lina-Hilger-Gymnasiums (LiHi) kursieren einige Fragen, etwa weshalb die Schüler keine Schwimmwesten getragen haben, wer das Boot gesteuert hat und wie es nun weiter geht.Die Tour fand im Rahmen des Rudergrundkurses statt.







