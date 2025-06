Die Premiere des „Weinfestival Sip & Sound“ am Freitag und Samstag im Kaiserpark des Bonnheimer Hofes war ein Erfolg, sodass schon jetzt eine Neuauflage geplant ist. Man(n) muss Frauen nur machen lassen, dann läuft es: Die beiden Lorenzbrüder Ulli und Matthias wissen das und lassen ihren Frauen Johanna und Aileen sowie Marketing-Chefin Leonie Müller darum Raum zur Kreativität. Wer Freitag oder Samstag – besser noch an beiden Tagen – das Event besuchte, der wusste, was Frauen-Power zu leisten im Stande ist.

Idee aus Baden importiert

Die Idee zu „Sip & Sound“ hat das Trio übrigens aus Baden importiert, als die drei Frauen dort im vergangenen Jahr eine Weißweinparty besuchten. Gut kam an, dass an den beiden Veranstaltungstagen unterschiedliche Programme geboten wurden. Standen am Freitag mit den beiden DJs Mr. Wuu und Davido Vocalhouse und Electropop im Mittelpunkt, lockte am Samstag Live-Musik vom Feinsten: mit Steven Mac Gowan als One-Man-Show und anschließend die Band „Schall und Rauch“.

An beiden Tagen gab es feine leichte Sommerweine aus dem Weingut Lorenz & Söhne sowie Cocktails von Savivre aus Duchroth. Mit kreativen Gerichten wie Pasta, Pinsa und Pulled Chicken Burger begeisterten die Teams vom Bonnheimer Hof und Gerharz Weinerlebnis aus Gau-Algesheim.

Fast wie Wacken: Debüt gewinnt Fans

Dass das Event gleich beim erstenmal so einschlug, ist aus Sicht von Johanna Lorenz kein Zufall. „Wir haben professionelles Marketing genutzt, da ja nichts da war.“ Im kommenden Jahr dürfte das anders sein, hat doch Sip & Sound seit dem Wochenende einen Namen und eine Fangemeinde.

Einer dieser Fans ist Marco Müller aus Karlstadt am Main. Aus seiner Sicht, sei das Fest der Auftakt zu etwas Großem wie Wacken oder eine Alternative zu Rock am Ring. Auch Claudia Töppich aus Bad Münster am Stein war angetan von Weinfestival im Kaiserpark. Der Park sei eine schöne Location. Das weiß auch Johanna Lorenz, die drüber nachdenkt, das Fest über drei Tage laufen zu lassen.