Festival im Klangrausch 
Bonnheimer Hof: „Sip and Sound" begeistert Besucher
Anima, die beiden Stelzenläufer waren Freitagabend der überraschende Live-Act zum Auftakt des Weinfestival Sip & Sound im Kaiser
Anima, die beiden Stelzenläufer waren Freitagabend der überraschende Live-Act zum Auftakt des Weinfestival Sip & Sound im Kaiserpark des Bonnheimer Hofes in Hackenheim.
Nürnberg Josef. Josef Nürnberg

Das Festival „Sip and Sound“ verwandelte den Kaiserpark in einen lebendigen Treffpunkt für Musik, Genuss und Kreatives. Vielfältige Klänge, Workshops und überraschende Acts sorgten für ausgelassene Stimmung bis tief in die Nacht.

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Die zweite Auflage des Events „Sip and Sound“ im Kaiserpark des Bonnheimer Hofes von Freitag bis einschließlich Pfingstsonntag zog zahlreiche Besucher an. Nach der Premiere im vergangenen Jahr war die Nachfrage nach Tickets noch größer. Laut Johanna Lorenz, die das Festival mitorganisierte, kamen Freitag- und Samstagabend jeweils 1.

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