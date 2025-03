Ein Zufallsfund bei der Festnahme eines Mannes am Dienstagvormittag in Bad Kreuznach löste einen größeren Einsatz aus. Weil man in einem Auto einen verdächtig nach Sprengkörper aussehenden Gegenstand fand, wurde die Straße abgesperrt.

Am Dienstagvormittag waren Polizeibeamte in der Kleiststraße in Bad Kreuznach vor Ort, um einen Haftbefehl zu vollstrecken. Sie konnten den gesuchten Mann in Gewahrsam nehmen und durchsuchten bei der Maßnahme auch ein Fahrzeug. Wie die Polizei Bad Kreuznach mitteilte, stellten sie in dem Auto „einen verdächtigen, möglicherweise explosionsfähigen Gegenstand“ sicher. Da die Beamten aufgrund der Beschaffenheit des Gegenstandes eine davon ausgehende Gefahr nicht ausschließen konnten, wurde die Kleiststraße in dem betreffenden Abschnitt abgesperrt, um eine Gefahr für Unbeteiligte auszuschließen. Zur Überprüfung des Gegenstandes wurden Experten des Landeskriminalamtes zugezogen. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Gegenstand um eine Attrappe einer selbst gebauten Sprengvorrichtung. Um 13 Uhr konnten die Polizeibeamten den Einsatz beenden und die Sperrung in der Kleiststraße aufheben. Der tatverdächtige Mann wurde im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt.