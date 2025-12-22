Portugal in Bad Kreuznach Bom dia, Senhora Barroca: Café Tomar wieder eröffnet Robert Neuber 22.12.2025, 06:00 Uhr

i Catarina Barroca führt nun das Café Tomar in der Planiger Straße. Aus Portugal gibt es wunderbare Spezialitäten. Robert Neuber

Die Portugiesin Catarina Barroca hat das Café Tomar in der Planiger Straße übernommen und neu eröffnet. Hier gibt es viele landestypische Spezialitäten. Und sonntags wird bis 12 Uhr Frühstück serviert.

Im Juli hieß es Abschied nehmen von Idilia da Costa, die das portugiesische Kult-Café in der Planiger Straße nach 15 arbeitsreichen Jahren aufgab und als Rentnerin in ihre Heimat Portugal zurückkehrte. Bei den Gebäudeinhabern Tasci wurde dann Catarina Barroca vorstellig, und sie konnte sich mit ihren Ideen durchsetzen.







Artikel teilen

Artikel teilen