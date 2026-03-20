Kein Betrieb bis Juni
Bollants in Bad Sobernheim macht während Sanierung dicht
Ein Aushängeschild in Sachen Gastlichkeit und Wellness wird zukunftsfein gemacht: das Bollants Spa im Park in Bad Sobernheim.
Ein Aushängeschild in Sachen Gastlichkeit und Wellness wird zukunftsfein gemacht: das Bollants Spa im Park in Bad Sobernheim.
Dominik Ketz. Dominik Ketz/Bollants

Nach dem Anschluss an die Marriott Autograph Collection wird das Wellness-Hotel Bollants in Bad Sobernheim modernisiert und saniert. Das sollte eigentlich im laufenden Betrieb geschehen. Dass nun aber das Haus bis Mitte Juni komplett geschlossen bleibt, ist neu.

Lesezeit 3 Minuten
Wer die Internetpräsenz des Bollants ansteuert, trifft auf ein eingefügtes Feld mit dem Titel „Wichtige Mitteilung!“ Es geht um eine Überraschung – die temporäre Kompettschließung wegen Renovierung. Die Hoteldirektorin Britta Krug wendet sich dabei direkt an das Publikum: „Liebe Besucherin, lieber Besucher, ich möchte Sie persönlich darüber informieren, dass unser Bollants Spa im Park, Autograph Collection, aufgrund von Renovierungsarbeiten vom ...

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