Die Sanierung läuft Bollants in Bad Sobernheim macht erst mal dicht Rainer Gräff 18.03.2026, 20:00 Uhr

i Ein Aushängeschild in Sachen Gastlichkeit und Wellness wird zukunftsfein gemacht: das Bollants Spa im Park in Bad Sobernheim. Dominik Ketz. Dominik Ketz/Bollants

Nach dem Anschluss an die Marriott Autograph Collection wird modernisiert und saniert. Das sollte eigentlich im laufenden Betrieb geschehen. Dass nun aber das Haus bis Mitte Juni komplett geschlossen bleibt, das ist neu.

Wer die Internetpräsenz des Bollants ansteuert, trift auf ein eingefügtes Feld mit dem Titel „Wichtige Mitteilung!“ Es geht um eine Überraschung – die temporäre Kompettschließung wegen Renovierung. Die Hoteldirektorin Britta Krug wendet sich dabei direkt an das Publikum: „Liebe Besucherin, lieber Besucher, ich möchte Sie persönlich darüber informieren, dass unser Bollants Spa im Park, Autograph Collection, aufgrund von Renovierungsarbeiten vom ...







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