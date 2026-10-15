Dauerbaustelle Verkehr Bohrungen an Kreuznacher Ochsenbrücke haben begonnen Harald Gebhardt 15.10.2026, 08:00 Uhr

i Momentan werden die Bohrungen auf der Südseite der Ochsenbrücke vorgenommen. Harald Gebhardt

Die Bohrungen im Bereich der Ochsenbrücke laufen. Eine der beiden Brücken ist daher gesperrt, es kommt zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Wer kann, sollte den Knotenpunkt weiträumig umfahren. Wie sich die Lage aktuell darstellt, lesen Sie hier.

Das Nadelöhr im innerstädtischen Bad Kreuznacher Straßenverkehr ist zwar nicht dicht, aber nur mit Einschränkungen befahrbar. Am Montag hat der Bad Kreuznacher Landesbetrieb Mobilität (LBM) mit den Bauarbeiten auf der Ochsenbrücke begonnen. Auf beiden Seiten werden Bohrungen vorgenommen, um den Baugrund zu untersuchen, um zu prüfen, wie die beiden Brückenbauwerke auf dem Untergrund aufliegen.







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