Freizeitpark Bad Sobernheim
Böse Überraschung: Wegebau verschlingt mehr als gedacht
Planer Artur Marx zeigt dem Stadtrat, wie der Tennenplatz nach Entsiegelung und Begrünung aussehen wird.
Planer Artur Marx zeigt dem Stadtrat, wie der Tennenplatz nach Entsiegelung und Begrünung aussehen wird.
Silke Jungbluth-Sepp

Wie wird der Freizeitpark künftig aussehen? Die Planungen sind konkreter, und es zeigt sich, dass es schwierig ist, die Vorgaben der Förderprogramme und die Wünsche miteinander zu vereinbaren. Klar ist, dass in Zukunft weitere Schritte folgen müssen.

Lesezeit 3 Minuten
Wie wird der Freizeitpark nach der Umgestaltung aussehen? Diese Frage treibt die Sobernheimer um, nachdem klar ist, in welcher Höhe Mittel für die Anlage zur Verfügung stehen. Insgesamt sind es rund 991.000 Euro, die in den Park fließen können.Doch wie wird er aussehen, der Park, und was wird mit dem Geld gemacht?

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Oeffentlicher AnzeigerFreizeit

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