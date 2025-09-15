Die Grünen in Bad Kreuznach setzen weiterhin auf bewährte Führungsstärke. Was die Partei für die Zukunft plant und wie sie sich in der Region positioniert, bleibt spannend.

Der Grünen-Kreisverband Bad Kreuznach wird weiterhin von der Doppelspitze Michaela Bögner und Lars Medinger geführt. Die beiden wurden während der Mitgliederversammlung ihres Verbandes im Sitzungssaal der Verbandsgemeinde einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Die Wahlergebnisse, die durchweg einstimmig ausfielen, unterstrichen, dass die Mitglieder mit der Arbeit des Vorstandes zufrieden sind. Bei den Wahlen, die geheim durchgeführt wurden, gab es keine Abstrafungen der bisherigen Vorstandsmitglieder. Neu im geschäftsführenden Vorstand ist lediglich Vanessa Nick, die die bisherige Schriftführerin Katharina Schulte ablöste. Schulte hatte auf eine erneute Kandidatur verzichtet, da ihr die Zeit für die Ausübung des Amtes fehlt.

Grüne hatten bei der Landratswahl auf Katharina Dahm gesetzt

Im Rahmen des Rechenschaftsberichts unterstrich das Vorstandsduo, dass der Kreisverband über den eigentlichen Tellerrand der Partei hinausgeschaut hat, um sich ein möglichst umfassendes Bild auch von Brennpunkten im Kreis zu verschaffen. So fanden Treffen mit dem Internationalen Bund, „Aktiv für Flüchtlinge“, Juwi, dem Gesundheitszentrum Meisenheim, der Industrie- und Handelskammer, dem Zentrum für selbstbestimmtes Leben sowie zahlreichen weiteren Initiativen und Vereinen statt.

Lars Medinger erinnerte daran, dass man bei der Landrätinnenwahl bewusst Katharina Dahm von der SPD unterstützt habe, die nur knapp gegen Bettina Dickes von der CDU unterlegen ist. Bei der Wahl zum Kreistag am 9. Juni letzten Jahres holten die Grünen 10 Prozent. Bei den am gleichen Tag stattfindenden Europawahlen waren es 11,9 Prozent.

Haustürwahlkampf soll Menschen überzeugen

Mittlerweile haben sich die Kreis-Grünen auch für die Einführung des Haustürwahlkampfes entschieden. Medinger erwartet durch die Neugründung des Gemeindeverbandes der Grünen in der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach eine weitere Stärkung grüner Politik im Kreis Bad Kreuznach. In der Verbandsgemeinde Kirn, wo es schon einmal einen Gemeindeverband gab, hat sich wieder ein neuer Verband gegründet. Medinger berichtete: „Beide Verbände haben schon die Arbeit aufgenommen und sind auf einem guten Weg.“

Die Zahl der Mitglieder ist in den vergangenen Jahren um 30 Prozent gestiegen, sodass derzeit rund 250 Mitglieder sechs Ortsverbänden angehören. Die Teilnehmer der Mitgliederversammlung zeigten sich überzeugt, dass man mit Franz Preis und Lars Medinger zwei ausgezeichnete Kandidaten ins Rennen zur Landtagswahl 2026 schickt.

An Wahlen mangelt es nicht

Die vielen Wahlen haben den Kreisverband jedoch in ein enges Korsett geschnürt. Wenn die Landtagswahl vorbei ist, möchten die Grünen wieder stärker themenspezifische Veranstaltungen anbieten. Auch die Partnerschaft zu den westlichen Kreisverbänden soll weiter ausgebaut werden. „Wir wollen uns mehr noch für eine stärkere Vertretung ländlicher Themen in der Partei auf Landesebene einsetzen“, teilte Michaela Bögner mit. Teils wüssten Grüne aus dem städtischen Umfeld zu wenig über Probleme in ländlichen Regionen, wusste die Vorsitzende.

Auf der Agenda stehen zudem die Bildung von Arbeitsgruppen zu anstehenden Themen, aber auch die weitere Optimierung der Homepage.