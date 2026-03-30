Rümmelsheim ganz bunt
Bodypainting-Künstler weltweit im Einsatz
Vier Gesichter, vier Ideen: Stolz präsentieren diese Workshop-Teilnehmerinnen die Kunstwerke in ihren Gesichtern.
Vier Gesichter, vier Ideen: Stolz präsentieren diese Workshop-Teilnehmerinnen die Kunstwerke in ihren Gesichtern.
Norbert Krupp

Mit ihrer Bodypainting-Kunst sind Peter Tronser und seine Frau Petra weltweit unterwegs, nicht nur bei Wettbewerben, sondern auf bei lukrativen Fototerminen für Werbeagenturen oder als Blickfang bei Messeständen. 

Lesezeit 2 Minuten
In der Oberstraße 23 ging es beim „Bunten Wochenende“ noch farbenfroher als sonst zu. Der hier seit zehn Jahren lebende Bodypainting-Künstler Peter Tronser und dessen Frau Petra richteten eine internationale „Face und Bodypainting Convention“ aus, an der 25 Künstlerinnen und Künstler aus Deutschland und Nachbarländern teilnahmen.

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