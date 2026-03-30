Rümmelsheim ganz bunt Bodypainting-Künstler weltweit im Einsatz Norbert Krupp 30.03.2026, 19:00 Uhr

i Vier Gesichter, vier Ideen: Stolz präsentieren diese Workshop-Teilnehmerinnen die Kunstwerke in ihren Gesichtern. Norbert Krupp

Mit ihrer Bodypainting-Kunst sind Peter Tronser und seine Frau Petra weltweit unterwegs, nicht nur bei Wettbewerben, sondern auf bei lukrativen Fototerminen für Werbeagenturen oder als Blickfang bei Messeständen.

In der Oberstraße 23 ging es beim „Bunten Wochenende“ noch farbenfroher als sonst zu. Der hier seit zehn Jahren lebende Bodypainting-Künstler Peter Tronser und dessen Frau Petra richteten eine internationale „Face und Bodypainting Convention“ aus, an der 25 Künstlerinnen und Künstler aus Deutschland und Nachbarländern teilnahmen.







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