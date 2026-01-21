Saalfastnacht von Klasse Bockenauer Baggewackeler legten mächtig los Christine Jäckel 21.01.2026, 06:00 Uhr

i Die Bunte-Funken-Garde brachte die Stimmung in der ausverkauften Bockenauer-Schweiz-Halle bei der Prunksitzung der Baggewackeler zum Kochen. Christine Jäckel

Stehende Ovationen für die kunterbunten Beiträge auf der Bühne der Bockenauer-Schweiz-Halle mit Sitzungspräsident Maxi Schmidt.

Die Baggewackeler präsentierten sich zum Auftakt der Saalfastnacht in Bestform. Rund 450 Gäste feierten begeistert bei der Prunksitzung in der ausverkauften Bockenauer-Schweiz-Halle mit Sitzungspräsident Maxi Schmidt und seinem Elferrat. Kurz und knackig meldete sich der Elferrat-Chef in seinem zweiten Fastnachtspräsidiumdienstjahr mit klarem Arbeitsauftrag für die kommenden närrischen Stunden bis Mitternacht zu Wort: „Füllt die Gläser und hebt ...







Artikel teilen

Artikel teilen