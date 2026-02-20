Im vergangenen Jahr hat sich Bockenau beworben und wurde nun ausgewählt, um am Landesprojekt „WohnPunkt RLP – Wohnen mit Teilhabe“ teilzunehmen.
In seiner Sitzung Mitte November 2025 beschloss der Gemeinderat die Bewerbung zur Teilnahme am Landesprojekt „WohnPunkt RLP – Wohnen mit Teilhabe“. Und während der jüngsten Sitzung nun konnte Ortsbürgermeister Jürgen Klotz über den Abschluss einer Kooperationsvereinbarung zwischen der Orts- und Verbandsgemeinde und dem zuständigen Landesministerium berichten.