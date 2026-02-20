Wohnraum im Blick Bockenau nimmt an Landesprojekt teil Reinhard Koch 20.02.2026, 06:00 Uhr

i Die Gemeinde Bockenau erhielt grünes Licht vom Land zur Teilnahme am Landesprojekt „WohnPunkt RLP - Wohnen mit Teilhabe“. Eine gute Möglichkeit zur Umsetzung dieses Projektes bieten die beiden gemeindeeigenen Anwesen Winterburger Straße 3 und 5. Reinhard Koch

Im vergangenen Jahr hat sich Bockenau beworben und wurde nun ausgewählt, um am Landesprojekt „WohnPunkt RLP – Wohnen mit Teilhabe“ teilzunehmen.

In seiner Sitzung Mitte November 2025 beschloss der Gemeinderat die Bewerbung zur Teilnahme am Landesprojekt „WohnPunkt RLP – Wohnen mit Teilhabe“. Und während der jüngsten Sitzung nun konnte Ortsbürgermeister Jürgen Klotz über den Abschluss einer Kooperationsvereinbarung zwischen der Orts- und Verbandsgemeinde und dem zuständigen Landesministerium berichten.







Artikel teilen

Artikel teilen