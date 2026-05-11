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BME: Kirmeswunsch stößt auf zahlreiche Hindernisse
Das Ambiente für eine Kirmes wäre gegeben. Doch der Hartplatz der Bavaria ist laut Sport- und Bauamt nicht tragfähig genug für d
Das Ambiente für eine Kirmes wäre gegeben. Doch der Hartplatz der Bavaria ist laut Sport- und Bauamt nicht tragfähig genug für die Fahrzeuge der Schausteller.
Jens Fink

Eine Kirmes im BME, das würde vielen gefallen. Ein Orga-Team wurde gebildet, doch das Vorhaben stieß im zuständigen Ausschuss auf unerwartete massive Schwierigkeiten.

Lesezeit 2 Minuten
Wie in anderen Stadtteilen auch, sollte es in diesem Jahr auch in Bad Münster am Stein-Ebernburg (BME) eine Kirmes geben, wünschen sich viele Einwohner. Das für das Ereignis gebildete Orga-Team möchte die Kirmes vom 3. bis 6. Juli ausrichten. Grundsätzlich befürworte er die Idee, und auch das Gespräch zwischen der Stadt und den Verantwortlichen vor Ort sei sehr positiv verlaufen, erläuterte der neue städtische Ordnungsamtschef Mirko Helmut Kohl ...

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