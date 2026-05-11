Nachbar entdeckt Gefahr: Blitzeinschlag in Hackenheim: Wehr verhindert Brand
Nachbar entdeckt Gefahr
Blitzeinschlag in Hackenheim: Wehr verhindert Brand
Ein Blitz schlägt in ein Wohnhaus in Hackenheim ein; ein Nachbar bemerkt das wegen des Stromausfalls und alarmiert die Feuerwehr.
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Am Sonntag, 10. Mai, wurden die Feuerwehreinheiten der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach mit dem Stichwort Dachstuhlbrand alarmiert. Während eines starken Gewitters hatte der Blitz in ein Wohnhaus „Im Langen Scheerbaum“ in Hackenheim eingeschlagen. Ein aufmerksamer Nachbar, der durch einen kurzzeitigen Stromausfall aufmerksam geworden war, hatte den Einschlag beobachtet und umgehend die Feuerwehr alarmiert.