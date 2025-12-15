Lichterfahrt Langenlonsheim Blinkende Uralt-Trekker sorgen für staunende Blicke Dieter Ackermann 15.12.2025, 11:00 Uhr

i Viel Einfallsreichtum bewiesen die Oldtimer- und Schlepperfreunde, die mit ihren lichtergeschmückten Trekkern für große Freude und besondere Hingucker sorgten. Dieter Ackermann

Über Waldlaubersheim führte die Lichterfahrt der Oldtimer- und Schlepperfreunde Bretzenheim mit 18 Gefährten, die weihnachtlich herausgeputzt waren.

Seit jeher üben Lichter eine ganz besondere Faszination bei uns Menschen aus, besonders aber in der dunklen Advents- und Weihnachtszeit. Genau das wurde bei der Lichterfahrt der Oldtimer- und Schlepperfreunde Bretzenheim und Umgebung und ihren Freunden aus Gau-Bickelheim durch Teile der VG Langenlonsheim-Stromberg deutlich unter Beweis gestellt.







