Blinkende Uralt-Trekker sorgen für staunende Blicke

Über Waldlaubersheim führte die Lichterfahrt der Oldtimer- und Schlepperfreunde Bretzenheim mit 18 Gefährten, die weihnachtlich herausgeputzt waren.
Lesezeit 1 Minute
Seit jeher üben Lichter eine ganz besondere Faszination bei uns Menschen aus, besonders aber in der dunklen Advents- und Weihnachtszeit. Genau das wurde bei der Lichterfahrt der Oldtimer- und Schlepperfreunde Bretzenheim und Umgebung und ihren Freunden aus Gau-Bickelheim durch Teile der VG Langenlonsheim-Stromberg deutlich unter Beweis gestellt.