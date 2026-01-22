Neujahrsempfang in Meisenheim Blickpunkt ruft zu Motivation und Weiterentwicklung auf Roswitha Kexel 22.01.2026, 06:00 Uhr

i Aufmerksam verfolgten die Mitglieder der Werbegemeinschaft Blickpunkt und Gäste die Ausführungen der Vorsitzenden Christina Reich und das Seifenkistenrennen-Konzept von Harald Kunth. Roswitha Kexel

Geschäftsleute und Unterstützer wollen auch in Zukunft gemeinsam viel bewegen und die Stadt weiter beleben – die Vorbereitungen für ein Seifenkistenrennen am Altstadtfest laufen.

„Unsere Werbegemeinschaft lebt vom Miteinander, von Menschen, die sich engagieren, Verantwortung übernehmen und Ideen einbringen.“ Die Blickpunkt-Vorsitzende Christina Reich beschwor beim Neujahrsempfang in Meisenheim die Mitglieder, die Tradition der Werbegemeinschaft Blickpunkt mit großer Motivation fortzusetzen und weiterzuentwickeln.







Artikel teilen

Artikel teilen