Neujahrsempfang in Meisenheim
Blickpunkt ruft zu Motivation und Weiterentwicklung auf
Aufmerksam verfolgten die Mitglieder der Werbegemeinschaft Blickpunkt und Gäste die Ausführungen der Vorsitzenden Christina Reich und das Seifenkistenrennen-Konzept von Harald Kunth.
Roswitha Kexel

Geschäftsleute und Unterstützer wollen auch in Zukunft gemeinsam viel bewegen und die Stadt weiter beleben – die Vorbereitungen für ein Seifenkistenrennen am Altstadtfest laufen.

Lesezeit 2 Minuten
„Unsere Werbegemeinschaft lebt vom Miteinander, von Menschen, die sich engagieren, Verantwortung übernehmen und Ideen einbringen.“ Die Blickpunkt-Vorsitzende Christina Reich beschwor beim Neujahrsempfang in Meisenheim die Mitglieder, die Tradition der Werbegemeinschaft Blickpunkt mit großer Motivation fortzusetzen und weiterzuentwickeln.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerWirtschaft

Top-News aus der Region