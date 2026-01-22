Geschäftsleute und Unterstützer wollen auch in Zukunft gemeinsam viel bewegen und die Stadt weiter beleben – die Vorbereitungen für ein Seifenkistenrennen am Altstadtfest laufen.
Lesezeit 2 Minuten
„Unsere Werbegemeinschaft lebt vom Miteinander, von Menschen, die sich engagieren, Verantwortung übernehmen und Ideen einbringen.“ Die Blickpunkt-Vorsitzende Christina Reich beschwor beim Neujahrsempfang in Meisenheim die Mitglieder, die Tradition der Werbegemeinschaft Blickpunkt mit großer Motivation fortzusetzen und weiterzuentwickeln.