B428-Ausbau kurz vor Abschluss Bleibt die Kreuznacher Ostumgehung ohne Schutzzaun? 22.10.2025, 15:00 Uhr

i Vermutlich nächste Woche wird der Verkehr wieder auf der B428 zwischen Bosenheimer Straße und Bauhauskreisel rollen können. Harald Gebhardt

Der vierspurige Ausbau der östlichen Bad Kreuznacher Umgehungsstraße ist fast abgeschlossen. Unklar ist dagegen, wie verhindert werden soll, dass Fußgänger die B428 in diesem Bereich überqueren.

Die Arbeiten am vierspurigen Ausbau der B428 zwischen dem Kreisverkehr Mainzer Straße und dem Kreisverkehr Bosenheimer Straße stehen kurz vor dem Abschluss. Die Stadtpolitik treibt indessen einmal mehr die Frage um, wie künftig Fußgänger und Radfahrer über die dann doppelt so breite Straße kommen.







Artikel teilen

Artikel teilen