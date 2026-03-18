Haushaltsplan wurde abgelehnt Bleibt das Winterbacher Freibad im Sommer geschlossen? Markus Kilian 18.03.2026, 12:30 Uhr

i Das Winterbacher Freibad ist während der Sommermonate ein Magnet für Jung und Alt. Doch ob es auch 2026 öffnen kann, ist noch unklar, denn der Haushalt der Gemeinde wurde abgelehnt. Damit stehen die nötigen Zuschüsse auf der Kippe. Sascha Saueressig (Archiv)

Die Gemeinde ist auch in diesem Jahr in den Miesen. Dadurch wackelt der notwendige Zuschuss zum hiesigen Freibad – für den Betrieb ist der allerdings unabdingbar. Genauso fehlt womöglich die Unterstützung für den Dorfladen. Was tun?

Mehr als 84.500 Euro Defizit: Der diesjährige Haushalt der kleinen Gemeinde Winterbach verzeichnet ein heftiges Minus. Für die Kommunalaufsicht des Kreises zu heftig, sie hat den Etatentwurf abgelehnt. Damit steht allerdings auch der Zuschuss der Gemeinde für die Unterhaltung ihres Freibads – jährlich rund 20.







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