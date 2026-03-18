Die Gemeinde ist auch in diesem Jahr in den Miesen. Dadurch wackelt der notwendige Zuschuss zum hiesigen Freibad – für den Betrieb ist der allerdings unabdingbar. Genauso fehlt womöglich die Unterstützung für den Dorfladen. Was tun?
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Mehr als 84.500 Euro Defizit: Der diesjährige Haushalt der kleinen Gemeinde Winterbach verzeichnet ein heftiges Minus. Für die Kommunalaufsicht des Kreises zu heftig, sie hat den Etatentwurf abgelehnt. Damit steht allerdings auch der Zuschuss der Gemeinde für die Unterhaltung ihres Freibads – jährlich rund 20.