Lustig, familiär, bunt: Das war die traditionelle Rosenmontagssitzung der Blauen Jungs im MTV, die diesmal Südsee-Feeling versprühte. „Sommer, Sonne, Strand und mehr“ lautete das Motto. Und damit ging die Saalfastnacht zu Ende.
Mit viel guter Stimmung begaben sich die Blauen Jungs im MTV auf eine „Reise des Frohsinns“ und beendeten damit die Saalfastnacht der Session 2026. So jedenfalls nannte Sitzungspräsident Stephan Adrian die Narren-Sause bei der traditionellen Rosenmontagssitzung, die diesmal unter dem Motto „Sommer, Sonne, Strand und mehr“ stand.