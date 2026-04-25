Kolumne „Randnotizen“ vom Chef Bittere Wahrheit: Der Müll hat Bad Kreuznach besiegt Marian Ristow 25.04.2026, 06:00 Uhr

i Marian Ristow ist Leiter des Redaktionsverbundes Nahe, zu dem der Oeffentliche Anzeiger und die Nahe-Zeitung gehören. Marian Ristow

Bad Kreuznach erstickt im Müll – und die Behörden spielen Ping-Pong. Warum die Stadt den Kampf gegen die Vermüllung längst verloren hat und was jetzt passieren muss, bevor es zu spät ist.

„So schlimm war es noch nie.“ Das sind die Worte von Georg Bürger, dem Kopf der Stadtreinigung des Bad Kreuznacher Bauhofes, zur derzeitigen Lage im Stadtgebiet. Müllberge, täglich entstehen neue Deponien, Kühlschränke, Fernseher, Kühlschränke werden schneller entsorgt, als man hinschauen, geschweige denn diese wegbringen könnte.







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