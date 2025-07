Vor knapp drei Jahren trocknete der Gräfenbach in Gutenberg fast vollkommen aus, als zu der verheerenden Dürre der vergangenen Jahre mehrere unerlaubte Wasserentnahmen hinzukamen (wir berichteten). In großer Aktion wurde der Bach wieder instand gesetzt. Vor einigen Tagen wies der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Kreuznach Marc Ullrich im Amtsblatt auf das Verbot der motorisierten Wasserentnahme hin. Einen konkreten Fall gäbe es zwar nicht, jedoch sei wichtig, die Bürger „auf das sensible Ökosystem der Gewässer hinzuweisen, das in den vergangenen Jahren ohnehin schon durch geringe Niederschlagsmengen und Hitzeperioden stark belastet ist“. Die Pumpaktion am Gräfenbach, die zu masseweisem Fischsterben führte, bekräftigt die Sorge des Bürgermeisters. Regelmäßig gehen in den trockenen Sommermonaten Anzeigen bei dem Kreis ein.

Wasserentnahmen durch Motorpumpen bedürfen grundsätzlich einer wasserrechtlichen Erlaubnis. Diese regelt die maximal zu entnehmenden Wassermengen und Voraussetzungen. Ab einem mittleren Niedrigwasserstand beispielsweise darf nicht mehr abgepumpt werden. Eine Erlaubnis läuft in der Regel nach zehn Jahren aus und muss daraufhin erneuert werden.

Das Abpumpen ohne Erlaubnis kann nicht nur zur starken Belastung von sonst zu dieser Zeit sowieso ausgedünnten Gewässern, sondern auch zu einer Ahndung als Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld bis zu 50.000 Euro führen. Den Pumpern des Gräfenbachs wurden einige Bußgelder auferlegt, der höchstmögliche Betrag wurde jedoch nicht gefordert. Die händische Wasserentnahme, mit Gießkanne oder Eimer, bedarf im Übrigen in kleinen Mengen keiner Erlaubnis.

Oft werden Verstöße gemeldet oder bei Ortsbegehungen festgestellt. Zuständig für Entnahmen aus der Nahe und dem Glan (Gewässer erster Art) ist die Obere Wasserbehörde Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord in Koblenz. Bei kleineren Flüssen und Bächen (Gewässer zweiter Art) ist die Untere Wasserbehörde in der Kreisverwaltung zu kontaktieren.