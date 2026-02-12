Altweiber in Bad Kreuznach Bis zum frühen Abend keine besonderen Vorkommnisse Robert Neuber 12.02.2026, 19:14 Uhr

i Die Verantwortlichen für die närrischen Tage in Bad Kreuznach, sowohl was Altweiber als auch was die Narrefahrt betrifft. Robert Neuber

Der Altweiberdonnerstag endete bei Sonnenschein und ohne große Vorfälle bis zum frühen Abend. So waren zum offiziellen Pressegespräch um 18 Uhr alle Verantwortlichen entspannt. Und es gab einen traurigen Abschied.

Der Altweiberdonnerstag in Bad Kreuznach war bis zum frühen Abend eine für die Einsatzkräfte relativ entspannte Veranstaltung. Zum traditionellen Pressegespräch um 18 Uhr im Bonhoeffer-Haus sprach Zugmarschallin Cornelia Christmann-Faller von einem „feierfreudigen Völkchen“ auf dem Kornmarkt und in der Roßstraße, negative Vorfälle gab es bis dahin aus ihrer Perspektive nicht.







