Blick in die Zukunft Binger Kultur geht neue Wege Edgar Daudistel 17.12.2025, 11:30 Uhr

i Die drei Kulturschaffenden (von links) Petra Tabarelli (Archiv), Matthias Schmandt (Museum) und Julia Löffler (Bücherei) mit Oberbürgermeister Thomas Feser. Edgar Daudistel

Einen Blick in die Zukunft präsentieren Bücherei, Stadtarchiv und Museum am Strom dem Binger Kulturausschuss. So werden ab 2026 erstmals Konsolenspiele Einzug in die Regale der Bücherei finden.

Die Kulturinstitutionen von Bingen richten ihren Blick entschlossen in die Zukunft und präsentieren Neuerungen im Kulturausschuss, die sowohl die Bücherei³ als auch das Stadtarchiv und das Museum am Strom nachhaltig prägen werden. Die Bücherei³ zieht nach fünf erfolgreichen Jahren als „Dritter Ort“ eine positive Bilanz: Unter dem Leitmotiv „Lesen, Lernen, Leute treffen“ ist sie zu einem zentralen Begegnungsraum geworden.







