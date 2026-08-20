Bingen steht vor einem radikalen Schnitt: Das Heilig-Geist-Hospital wird zur Regioklinik – doch was bleibt vom vertrauten Krankenhaus? Jobs, Betten und die Zukunft der Versorgung stehen auf dem Spiel. Und der Ausgang ist unklar.
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Die Umwandlung in eine sogenannte Regioklinik ist die letzte Überlebenschance für das Binger Heilig-Geist-Hospital (HGH), das sich zum zweiten Mal im Insolvenzverfahren befindet. Diesem Schritt stimmten der Binger Stadtrat (einstimmig) und der Kreistag Mainz-Bingen (mehrheitlich) nach langer Debatte zu.