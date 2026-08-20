Rettung aus der Insolvenz? 
Binger Heilig-Geist-Hospital soll Regioklinik werden
Das Binger Heilig-Geist-Hospital ist zum zweiten Mal insolvent. Stadtrat und Kreistag sprachen sich nun dafür aus, das Krankenha
Das Binger Heilig-Geist-Hospital ist zum zweiten Mal insolvent. Stadtrat und Kreistag sprachen sich nun dafür aus, das Krankenhaus in eine Regioklinik zu überführen. Doch das ist mit Abstrichen in der Versorgung verbunden.
Rainer Gräff

Bingen steht vor einem radikalen Schnitt: Das Heilig-Geist-Hospital wird zur Regioklinik – doch was bleibt vom vertrauten Krankenhaus? Jobs, Betten und die Zukunft der Versorgung stehen auf dem Spiel. Und der Ausgang ist unklar.

Lesezeit 1 Minute
Die Umwandlung in eine sogenannte Regioklinik ist die letzte Überlebenschance für das Binger Heilig-Geist-Hospital (HGH), das sich zum zweiten Mal im Insolvenzverfahren befindet. Diesem Schritt stimmten der Binger Stadtrat (einstimmig) und der Kreistag Mainz-Bingen (mehrheitlich) nach langer Debatte zu.
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