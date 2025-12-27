Ein Stück Heimat geht verloren Binger Altenheim St. Martin: Letzter Ausweg Insolvenz Rainer Gräff 27.12.2025, 06:00 Uhr

i Nicht hübsch, aber für viele Betagte ein Stück Heimat mitten in der vertrauten Stadt Bingen: das Seniorenzentrum St. Martin Rainer Gräff

„Caritas“ bedeutet Nächstenliebe, christliche Wohltätigkeit, uneigennützige Liebe und Fürsorge für andere, besonders für Bedürftige und Menschen in Not. In Bingen stößt dies an seine Grenzen.

St. Martin hat keinen Mantel mehr, um ihn zu teilen: Im gleichnamigen Seniorenstift in Bingen haben die Geschehnisse seit der Schließungsankündigung eine Eigendynamik entwickelt, an deren vorläufigem Ende die Insolvenzanmeldung steht. Entsetzen, Ohnmacht, Wut und Verzweiflung machten sich breit, als die Schließung im Oktober verkündet wurde: „Die Carl Puricelli’sche Stiftung Sophienhaus Bingen wird den Betrieb des Seniorenzentrums Stift St.







Artikel teilen

Artikel teilen