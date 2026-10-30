Stadtrat stimmt zu
Bingen will Hauptbahnhof barrierefrei gestalten
Bingener Hauptbahnhof soll barrierefreier ausgebaut werden.
Bingener Hauptbahnhof soll barrierefreier ausgebaut werden.
Edgar Daudistel

Der Stadtrat hat den Vereinbarungen zum barrierefreien Ausbau des Hauptbahnhofs und zur künftigen Verantwortung der Bahn für die drei Aufzüge zugestimmt. Der städtische Kostenanteil wird auf maximal 1,21 Millionen Euro begrenzt.

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Bingen hat wichtige Weichen für die Weiterentwicklung des Hauptbahnhofs gestellt. Der Stadtrat hat den Vereinbarungen zum barrierefreien Ausbau der Verkehrsstation und zur künftigen Verantwortung für die drei Aufzugsanlagen zugestimmt. Damit werden die finanziellen Belastungen für die Stadt besser kalkulierbar und die Zuständigkeiten zwischen der Stadt, der Bahn und dem Zweckverband ÖPNV klarer geregelt.
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