Birgit Collin-Langen gestorben
Bingen trauert um seine frühere Oberbürgermeisterin
Birgit Collin-Langen war von 1996 bis 2012 Oberbürgermeisterin der Stadt Bingen am Rhein.
Birgit Collin-Langen war von 1996 bis 2012 Oberbürgermeisterin der Stadt Bingen am Rhein.
Archivfoto: Stadt Bingen

Bingen hat eine prägende Persönlichkeit verloren: Birgit Collin-Langen, die erste Oberbürgermeisterin der Stadt und in Rheinland-Pfalz, ist unerwartet verstorben. Ihr Engagement und ihr Weitblick haben die Stadt am Rhein nachhaltig verändert. 

Lesezeit 2 Minuten
Die Stadt Bingen am Rhein nimmt in tiefer Trauer Abschied von ihrer früheren Oberbürgermeisterin Birgit Collin-Langen. Sie ist am Mittwoch, 1. April, unerwartet verstorben. „Mit ihr verliert Bingen eine Frau, die diese Stadt wie kaum eine andere geprägt und vorangebracht hat“, so ihr Nachfolger im Amt, Oberbürgermeister Thomas Feser.

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