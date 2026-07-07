Von Braunschweig an den Rhein Bingen im Glück: Löwen Entertainment feiert 70 Jahre Rainer Gräff 07.07.2026, 18:00 Uhr

i Die Produktion in den 50er-Jahren: In den frühen Geldspielgeräten steckte viel Handarbeit. NSM Löwen

Seit 70 Jahren prägt Löwen-Entertainment Bingen – aus einer Idee wurde ein wichtiger Arbeitgeber und Steuerzahler. Doch Erfolg und Glücksspiel stehen bis heute im Spannungsfeld von Moral, Regulierung und illegalem Wettbewerb.

Ein freies Feld zwischen den Binger Stadtteilen Büdesheim und Bingen, ein suchendes Unternehmen und eine aufnahmebereite Stadtverwaltung: So fing alles an und begründete eine Win-Win-Situation, wie man heute sagen würde. Es waren die Jahre des deutschen Wirtschaftswunders, das Angebot von Arbeitsplätzen und Gewerbesteuer wurde dankbar angenommen.







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