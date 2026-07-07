Von Braunschweig an den Rhein
Bingen im Glück: Löwen Entertainment feiert 70 Jahre
Die Produktion in den 50er-Jahren: In den frühen Geldspielgeräten steckte viel Handarbeit.
Die Produktion in den 50er-Jahren: In den frühen Geldspielgeräten steckte viel Handarbeit.
NSM Löwen

Seit 70 Jahren prägt Löwen-Entertainment Bingen – aus einer Idee wurde ein wichtiger Arbeitgeber und Steuerzahler. Doch Erfolg und Glücksspiel stehen bis heute im Spannungsfeld von Moral, Regulierung und illegalem Wettbewerb.

Lesezeit 2 Minuten
Ein freies Feld zwischen den Binger Stadtteilen Büdesheim und Bingen, ein suchendes Unternehmen und eine aufnahmebereite Stadtverwaltung: So fing alles an und begründete eine Win-Win-Situation, wie man heute sagen würde. Es waren die Jahre des deutschen Wirtschaftswunders, das Angebot von Arbeitsplätzen und Gewerbesteuer wurde dankbar angenommen.
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