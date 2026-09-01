Bingen geht mit der Zeit und hat erstmals einen Weinkönig ins Amt gehoben. Zum Auftakt der 79. Auflage legte die bisherige Prinzess Schwätzerchen ihrem Nachfolger Prinz Scharlachberg Lars-Mika Marxen die goldene Amtskette um.
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Wer nicht mit der Zeit geht, der geht (verschwindet) mit der Zeit – so sind auch beim traditionsreichen Binger Winzerfest Neuerungen und Modernisierungen Pflicht. Augenfälligstes Merkmal bei der festlichen Eröffnung des 79. Winzerfestes: Erstmals wurde eine männliche Weinmajestät inthronisiert.