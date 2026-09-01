Auftakt zum Binger Winzerfest
Bingen hat nun für zwei Jahre einen Prinz Scharlachberg
Der Moment der Inthronisation: Prinz Scharlachberg erhält seine Amtskette, Prinzessin Fiona ihre Krone von den Amtsvorgängerinne
Der Moment der Inthronisation: Prinz Scharlachberg erhält seine Amtskette, Prinzessin Fiona ihre Krone von den Amtsvorgängerinnen.
Rainer Gräff

Bingen geht mit der Zeit und hat erstmals einen Weinkönig ins Amt gehoben. Zum Auftakt der 79. Auflage legte die bisherige Prinzess Schwätzerchen ihrem Nachfolger Prinz Scharlachberg Lars-Mika Marxen die goldene Amtskette um. 

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Wer nicht mit der Zeit geht, der geht (verschwindet) mit der Zeit – so sind auch beim traditionsreichen Binger Winzerfest Neuerungen und Modernisierungen Pflicht. Augenfälligstes Merkmal bei der festlichen Eröffnung des 79. Winzerfestes: Erstmals wurde eine männliche Weinmajestät inthronisiert.
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